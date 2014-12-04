美官员称有迹象显示伊朗空袭伊拉克的“伊斯兰国”目标

路透华盛顿12月3日（记者 Phil Stewart） - 美国官员周三称，美国掌握的迹象显示，伊朗近几日对伊拉克境内的“伊斯兰国”目标实施了空袭。这似乎是伊朗空军首次实施这类行动。

伊朗一位高官否认该国发动过任何此类空袭。

要求匿名的美国官员称，美国掌握的一些迹象表明，伊朗过去几天动用F-4鬼怪（Phantom）战机，在伊朗边境附近的迪亚拉（Diyala）发动过空袭。

伊拉克安全专家Hisham al-Hashemi给出了稍微不同的说法，称空袭发生在10天前。“伊朗飞机袭击迪亚拉一些目标一事属实。（伊拉克）政府当然否认此事，因为他们没有雷达，”该专家对路透说。

美国五角大楼发言人在新闻发布会上拒绝详谈此事。美国官员称，这似乎是伊朗空军首次实施此类空袭行动。

迪亚拉是一个多民族混居的省份，上月伊拉克政府军在库尔德武装和什叶派武装人员帮助下，将“伊斯兰国”武装赶出一些村镇。

美国国务卿克里拒绝置评。“我不会发表任何声明，对其他国家在伊拉克实施军事行动的报导予以证实或否认。如果确有其事，那也得由他们（伊朗）或伊拉克来证实，”克里在新闻发布会上说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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