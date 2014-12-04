美官员称有迹象显示伊朗空袭伊拉克的“伊斯兰国”目标

朝鲜在建军85周年之际进行大规模实弹演习--韩联社
路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透华盛顿12月3日（记者 Phil Stewart） - 美国官员周三称，美国掌握的迹象显示，伊朗近几日对伊拉克境内的“伊斯兰国”目标实施了空袭。这似乎是伊朗空军首次实施这类行动。
伊朗一位高官否认该国发动过任何此类空袭。
要求匿名的美国官员称，美国掌握的一些迹象表明，伊朗过去几天动用F-4鬼怪（Phantom）战机，在伊朗边境附近的迪亚拉（Diyala）发动过空袭。
伊拉克安全专家Hisham al-Hashemi给出了稍微不同的说法，称空袭发生在10天前。“伊朗飞机袭击迪亚拉一些目标一事属实。（伊拉克）政府当然否认此事，因为他们没有雷达，”该专家对路透说。
美国五角大楼发言人在新闻发布会上拒绝详谈此事。美国官员称，这似乎是伊朗空军首次实施此类空袭行动。
迪亚拉是一个多民族混居的省份，上月伊拉克政府军在库尔德武装和什叶派武装人员帮助下，将“伊斯兰国”武装赶出一些村镇。
美国国务卿克里拒绝置评。“我不会发表任何声明，对其他国家在伊拉克实施军事行动的报导予以证实或否认。如果确有其事，那也得由他们（伊朗）或伊拉克来证实，”克里在新闻发布会上说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透北京4月25日 - 中国最高人民检查院周二称，近日，河北省、贵州省检察机关依法对国家统计局原党组书记、局长王保安涉嫌受贿案，四川省人民政府原副省长李成云涉嫌受贿案提起公诉。
路透华盛顿/北京4月24日 - 美国总统特朗普周一称，联合国安理会必须准备对朝鲜采取新的制裁，因对其最早在周二进行第六次核试验的担忧加剧。