美官员称有迹象显示伊朗空袭伊拉克的“伊斯兰国”目标

东北亚情势：美军将萨德零部件运至韩国部署地点；朝鲜实弹演习不甘示弱
路透首尔4月26日 - 在围绕朝鲜(北韩)导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿12月3日 - 美国官员周三称，美国掌握的迹象显示，伊朗近几日对伊拉克境内的“伊斯兰国”目标实施了空袭。这似乎是伊朗空军首次实施这类行动。
伊朗一位高官否认该国发动过任何此类空袭。
要求匿名的美国官员称，美国掌握的一些迹象表明，伊朗过去几天动用F-4鬼怪（Phantom）战机，在伊朗边境附近的迪亚拉（Diyala）发动过空袭。
伊拉克安全专家Hisham al-Hashemi给出了稍微不同的说法，称空袭发生在10天前。“伊朗飞机袭击迪亚拉一些目标一事属实。（伊拉克）政府当然否认此事，因为他们没有雷达，”该专家对路透说。
美国五角大楼发言人在新闻发布会上拒绝详谈此事。美国官员称，这似乎是伊朗空军首次实施此类空袭行动。
迪亚拉是一个多民族混居的省份，上月伊拉克政府军在库尔德武装和什叶派武装人员帮助下，将“伊斯兰国”武装赶出一些村镇。
美国国务卿克里拒绝置评。“我不会发表任何声明，对其他国家在伊拉克实施军事行动的报导予以证实或否认。如果确有其事，那也得由他们（伊朗）或伊拉克来证实，”克里在新闻发布会上说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透首尔4月26日 - 在围绕朝鲜(北韩)导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。
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