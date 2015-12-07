哈梅内伊的顾问称阿萨德命运只能由叙利亚人民决定

(本文由路透中文网编译提供)

路透迪拜12月6日 - 伊朗最高领袖哈梅内伊（Ayatollah Ali Khamenei）的外交政策顾问韦拉亚提（Ali Akbar Velayati）周日称，叙利亚总统阿萨德的命运只能由叙利亚人民决定，并称对伊朗来说这是“红线”。

各国磋商叙利亚危机政治解决方案的过程中，阿萨德的命运始终是争议焦点。伊朗和俄罗斯希望他继续掌权直至举行选举，西方和阿拉伯国家则称他必须下台。

韦拉亚提补充道：“叙利亚人民必须决定他们自己的命运，叙利亚以外的任何人都不能替他们做出选择。”

他并指出，伊朗将尽力缓解土耳其与俄罗斯之间的紧张关系。上月土耳其击落一架俄罗斯战机，称该战机侵犯了土耳其领空。

韦拉亚提说：“该地区紧张局势升温没任何好处。我们不能站在其中任何一边，而是有责任让两国（俄土）紧张关系缓解。”（完）