哈梅内伊呼吁叙利亚通过举行选举解决危机

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透迪拜11月1日 - 伊朗国家电视台周日报导称，伊朗最高领袖哈梅内伊称叙利亚应当通过举行选举来结束内战，他还对向叙利亚反对力量提供武器和资金的外部力量予以谴责。
哈梅内伊向伊朗高级外交官发表年度讲话时称，美国在中东的目标与伊朗的目标相反，与美国就地区问题进行谈判没有意义。
伊朗外长扎里夫参加了上述会议。扎里夫周五在维也纳参加了有关叙利亚问题的多方会谈，这是伊朗首次参加此类会谈。
“叙利亚问题的解决方法是举行选举，为此有必要停止对（叙利亚）反对力量的军事和资金援助，”伊朗一些官媒援引哈梅内伊的话称。
伊朗在整个叙利亚冲突中一直支持叙利亚总统阿萨德，还派部队支持叙利亚政府军。包括伊朗宿敌沙特在内的其他该地区大国则支持叙利亚武装反对力量。
容忍伊朗与美国就核问题进行谈判的哈梅内伊排除了伊朗与美国在其他任何问题上进行谈判的可能性。
“美国在试图将自身利益强加于人，而不是解决问题，60%或70%通过谈判，余下的则通过非法行动。那么与他们进行谈判有何意义可言？”哈梅内伊称。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。