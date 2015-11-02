哈梅内伊呼吁叙利亚通过举行选举解决危机

(本文由路透中文网编译提供)

路透迪拜11月1日 - 伊朗国家电视台周日报导称，伊朗最高领袖哈梅内伊称叙利亚应当通过举行选举来结束内战，他还对向叙利亚反对力量提供武器和资金的外部力量予以谴责。

哈梅内伊向伊朗高级外交官发表年度讲话时称，美国在中东的目标与伊朗的目标相反，与美国就地区问题进行谈判没有意义。

伊朗外长扎里夫参加了上述会议。扎里夫周五在维也纳参加了有关叙利亚问题的多方会谈，这是伊朗首次参加此类会谈。

“叙利亚问题的解决方法是举行选举，为此有必要停止对（叙利亚）反对力量的军事和资金援助，”伊朗一些官媒援引哈梅内伊的话称。

伊朗在整个叙利亚冲突中一直支持叙利亚总统阿萨德，还派部队支持叙利亚政府军。包括伊朗宿敌沙特在内的其他该地区大国则支持叙利亚武装反对力量。

容忍伊朗与美国就核问题进行谈判的哈梅内伊排除了伊朗与美国在其他任何问题上进行谈判的可能性。

“美国在试图将自身利益强加于人，而不是解决问题，60%或70%通过谈判，余下的则通过非法行动。那么与他们进行谈判有何意义可言？”哈梅内伊称。（完）