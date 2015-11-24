哈梅内伊与普京会面 称美国政策对俄伊均构成威胁

2015年11月23日，俄罗斯总统普京与伊朗最高领袖哈梅内伊在德黑兰会面。 REUTERS/Alexei Druzhinin/Sputnik/Kremlin

路透迪拜11月23日（记者 Bozorgmehr Sharafedin） - 伊朗最高领袖哈梅内伊与俄罗斯总统普京周一在德黑兰会面，哈梅内伊称美国的中东政策对两国均构成威胁，呼吁加强双边关系。

叙利亚内战事实上已演变成世界主要力量的代理战争，俄罗斯和伊朗支持叙利亚总统阿萨德，西方国家、土耳其和海湾阿拉伯国家则希望阿萨德下台。

哈梅内伊与普京会面时说：“美国有长期阴谋，他们想主导叙利亚，然后是主导整个该地区。这对所有国家都构成威胁，尤其是俄罗斯和伊朗。”天然气出口国论坛峰会在德黑兰召开，二人在峰会间隙会面。

他补充道：“美国正试图通过政治手段，来实现其在叙利亚未达成的军事目标。”

国际文传电讯社引述克里姆林宫发言人的话称，普京与哈梅内伊会谈时一致认为，大国不应将自己的政治意愿强加于叙利亚。

哈梅内伊的网站称，普京送给哈梅内伊一本珍贵的古老版本《古兰经》。网站上发布了这本书的照片。这是普京2007年以来首次访问伊朗。

据伊朗Fars通讯社报导，哈梅内伊的顾问韦拉亚提（Ali Akbar Velayati）称，普京与哈梅内伊此次两小时的会谈在两国历史上是前所未有的。

普京与哈梅内伊均支持加强两国贸易关系。伊朗总统鲁哈尼称，伊朗寻求在能源、银行以及交通运输等行业与俄罗斯加强合作。

普京周一宣布放松对伊朗的核设备和技术出口禁令。（完）