哈梅内伊与普京会面，称美国政策对俄伊均构成威胁

《全球汇市》美国公布强劲数据后美元保持升势，欧元由跌转升
在德拉吉讲话期间，欧元兑美元 曾跌穿1.06美元，德拉吉指欧元区经济复苏“受到结构性改革步伐迟滞的拖累”，称仍需要“非常大规模”的货币政策刺激措施。
路透迪拜11月24日（记者 Bozorgmehr Sharafedin） - 伊朗最高领袖哈梅内伊与俄罗斯总统普京周一在德黑兰会面，哈梅内伊称美国的中东政策对两国均构成威胁，呼吁加强双边关系。
叙利亚内战事实上已演变成世界主要力量的代理战争，俄罗斯和伊朗支持叙利亚总统阿萨德，西方国家、土耳其和海湾阿拉伯国家则希望阿萨德下台。
哈梅内伊与普京会面时说：“美国有长期阴谋，他们想主导叙利亚，然后是主导整个该地区。这对所有国家都构成威胁，尤其是俄罗斯和伊朗。”天然气出口国论坛峰会在德黑兰召开，二人在峰会间隙会面。
他补充道：“美国正试图通过政治手段，来实现其在叙利亚未达成的军事目标。”
国际文传电讯社引述克里姆林宫发言人的话称，普京与哈梅内伊会谈时一致认为，大国不应将自己的政治意愿强加于叙利亚。
哈梅内伊的网站称，普京送给哈梅内伊一本珍贵的古老版本《古兰经》。网站上发布了这本书的照片。这是普京2007年以来首次访问伊朗。
据伊朗Fars通讯社报导，哈梅内伊的顾问韦拉亚提（Ali Akbar Velayati）称，普京与哈梅内伊此次两小时的会谈在两国历史上是前所未有的。
普京与哈梅内伊均支持加强两国贸易关系。伊朗总统鲁哈尼称，伊朗寻求在能源、银行以及交通运输等行业与俄罗斯加强合作。
普京周一宣布放松对伊朗的核设备和技术出口禁令。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
在德拉吉讲话期间，欧元兑美元 曾跌穿1.06美元，德拉吉指欧元区经济复苏“受到结构性改革步伐迟滞的拖累”，称仍需要“非常大规模”的货币政策刺激措施。
* 10年期美债收益率触及两周高位 * 数据直指美国经济增强 * 美国标售130亿美元10年期TIPS，需求强劲 * 叶伦将就经济和货币政策发表讲话 路透纽约1月19日 - 美国公债收益率周四急升至两周高位，此前数据 显示美国经济增长步伐稳健，上日美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席 叶伦暗示，联储将会进一步升息。 美国12月房屋开工反弹幅度超过预期，因经济不断改善，提振对出租 房的需求。周四发布的其它数据显示，上周初请失业金人数意外跌至接近 43年低位，直指劳动力市场进一步收紧，应该会支撑今年经济增长。 另一份数据显示，1月美国大西洋沿岸中部地区制造业活动升至两年 高位，因新订单，就业和库存增长。 美联储主席叶伦周三表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向美联 储2%的目标回升，联储逐步升息是“合理的”。 “(公债下跌)，是因叶伦的讲话基调略趋强硬，和经济数据不错这些 基本面因素，以及市场调整头寸所致，”法国农业信贷银行美国公债交易 部主管Dan Mulholland
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。