伊朗与沙特“口水战”升级 威胁退出叙利亚和谈

路透迪拜11月2日 （记者 Yara Bayoumy/Bozorgmehr Sharafedin） - 伊朗周一称，若发现叙利亚和谈不具建设性将选择退出，并称沙特扮演了“负面角色”。这对中东“宿敌”间的最新争吵令缓解中东乱局的努力前景蒙阴。

逊尼派当政的沙特与什叶派掌权的伊朗之间的沟通益发紧张，导致两国关系改善的希望受挫。沙特和伊朗上周首次面对面探讨叙利亚危机。

“在首轮谈判中，一些国家，尤其是沙特，扮演了一个负面和非建设性的角色……如果谈判没有成效，伊朗将不会参加，”伊朗学生通讯社（ISNA）援引伊朗副外长侯赛因（Hossein Amir Abdollahian）称。

伊朗总统鲁哈尼似乎对沙特外长朱贝尔（Adel al-Jubeir）发出了非同寻常的针对个人的批评。朱贝尔上周六猛烈抨击伊朗干涉地区国家。

“地区某国毫无经验的年轻人在长者面前无礼，是不会有任何收获的，”伊朗伊斯兰共和国通讯社（IRNA）周一援引鲁哈尼称。鲁哈尼没有明指这位“年轻人”是谁，但朱贝尔似乎是他的目标。

朱贝尔现年50多岁，今年接替费萨尔王子（Saud al-Faisal）担任沙特外长职务。

世界大国以及伊朗和沙特等区域性国家上周五在维也纳开会讨论叙利亚内战的政治解决方案，但未能就叙利亚总统阿萨德的未来达成共识。伊朗支持阿萨德，而沙特支持反对阿萨德的反对派。（完）