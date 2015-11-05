伊朗称在打击叙利亚境内恐怖分子方面 不会与美国合作

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透迪拜11月4日 - 伊朗英语新闻电视台周三引述伊朗最高领袖哈梅内伊高级顾问Ali Akbar Velayati的话称，伊朗在打击叙利亚境内恐怖分子方面，不会与美国合作。
电视台引述Velayati在与叙利亚副外长Faisal Mekdad会面后的话称：“伊朗不会直接或间接与美国合作。”
他说：“在叙利亚问题上，伊朗不会接受任何未与叙利亚政府和人民协商过的提议。”
伊朗外长扎里夫（Mohammad Javad Zarif）周三与Mekdad会面重申，伊朗认为叙利亚危机只能通过政治解决方案解决。
伊朗Fars通讯社引述扎里夫称：“我们相信，叙利亚的未来应该由叙利亚人民决定，其他各方只能推动这个政治进程，解决危机。”（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。