伊朗称在打击叙利亚境内恐怖分子方面 不会与美国合作

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透迪拜11月4日 - 伊朗英语新闻电视台周三引述伊朗最高领袖哈梅内伊高级顾问Ali Akbar Velayati的话称，伊朗在打击叙利亚境内恐怖分子方面，不会与美国合作。
电视台引述Velayati在与叙利亚副外长Faisal Mekdad会面后的话称：“伊朗不会直接或间接与美国合作。”
他说：“在叙利亚问题上，伊朗不会接受任何未与叙利亚政府和人民协商过的提议。”
伊朗外长扎里夫（Mohammad Javad Zarif）周三与Mekdad会面重申，伊朗认为叙利亚危机只能通过政治解决方案解决。
伊朗Fars通讯社引述扎里夫称：“我们相信，叙利亚的未来应该由叙利亚人民决定，其他各方只能推动这个政治进程，解决危机。”（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”