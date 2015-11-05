伊朗称在打击叙利亚境内恐怖分子方面 不会与美国合作

(本文由路透中文网编译提供)

路透迪拜11月4日 - 伊朗英语新闻电视台周三引述伊朗最高领袖哈梅内伊高级顾问Ali Akbar Velayati的话称，伊朗在打击叙利亚境内恐怖分子方面，不会与美国合作。

电视台引述Velayati在与叙利亚副外长Faisal Mekdad会面后的话称：“伊朗不会直接或间接与美国合作。”

他说：“在叙利亚问题上，伊朗不会接受任何未与叙利亚政府和人民协商过的提议。”

伊朗外长扎里夫（Mohammad Javad Zarif）周三与Mekdad会面重申，伊朗认为叙利亚危机只能通过政治解决方案解决。

伊朗Fars通讯社引述扎里夫称：“我们相信，叙利亚的未来应该由叙利亚人民决定，其他各方只能推动这个政治进程，解决危机。”（完）