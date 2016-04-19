美国计划增兵 帮助伊拉克从“伊斯兰国”手中重夺摩苏尔

路透巴格达4月18日 （记者 Yeganeh Torbati） - 美国将向伊拉克派出更多部队，并将其安排在更靠近前沿战线的地方，为伊拉克军队对“伊斯兰国”武装分子的战争提供顾问支持。

美国国防官员周一称，华盛顿将增派约200名军人，其主要职能是为挺进摩苏尔的伊拉克军队担任顾问。摩苏尔是仍受“伊斯兰国”控制的伊拉克最大城市。

“我们看到伊拉克人愿意作战并取得进展，让我们确保我们为他们提供更多支持，”美国总统奥巴马接受哥伦比亚广播公司（CBS）新闻采访称。

“我预期到今年底，我们将创造摩苏尔最终被（伊拉克）夺回的条件 ，”奥巴马说道。

美国也已授权使用能提供更快空中支持和精准火力的阿帕奇武装直升机，以帮助伊拉克。

这些顾问将随同向战斗前线挺进的约2,500名伊拉克军人。迄今为止，仅有离战场较远、且约有一万名军人的较大规模伊拉克部队方配有美军顾问。

增兵将允许美军顾问为伊拉克军队提供更快的顾问支持，但这也可能让他们面临来自敌人的更多威胁。伊拉克军队正试图夺回摩苏尔，并可能遭遇盘踞之敌的顽强抵抗。

“这会让美国（顾问）离行动更近，”美国国防部长卡特说道。“他们的整体目标是为了能够帮助这些（伊拉克）军队更灵活地应对。”（完）