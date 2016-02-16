独家：外交人士称样本检测证实“伊斯兰国”在伊拉克使用过芥子毒气

路透阿姆斯特丹2月15日（记者 Anthony Deutsch） - 一位外交人士称，去年“伊斯兰国”曾用芥子毒气袭击伊拉克的库尔德力量，此前禁止化学武器组织（OPCW）对相关样本进行了检测。这是自萨达姆倒台以来，首次所知的在伊拉克使用化学武器的情况。

OPCW的一位消息人士证实，实验室对芥子毒气的样本检测结果呈阳性。去年8月，大约35支库尔德部队在战场出现不适症状。

OPCW无法确定是谁使用了芥子毒气。上述外交人士称，该结果证实“伊斯兰国”武装分子使用过化学武器。由于这一发现结果尚未发布，该外交人士要求匿名。

检测样本是在这些士兵在埃尔比勒西南地区打击“伊斯兰国”的战斗中出现病状后采集的。

OPCW去年10月就得出结论，称去年叙利亚有使用芥子毒气的情况。

一位官员称，预计该问题会在一个月后的OPCW执行理事会下次会议上被提出。

如果“伊斯兰国”确实使用过化学武器，至于该组织是如何获得化学武器，以及其是否有渠道获得更多化学武器，专家们依然不确定。（完）