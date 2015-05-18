“伊斯兰国”称全面控制伊拉克重镇拉马迪

路透巴格达5月17日 - “伊斯兰国”周日称已全面控制伊拉克西部城市拉马迪（Ramadi），这是伊拉克政府自去年夏季以来遭遇的最大挫败。

“伊斯兰国”声明中称，他们夺取了坦克，还杀了“许多叛教者”。该组织所说的“叛教者”指的是伊拉克安全部队人员。

拉马迪是伊拉克西部安巴尔省（Anbar）首府，该地区由逊尼派穆斯林主导。伊拉克总理阿巴迪已签字批准部署什叶派民兵武装以夺回该地区，他原先因担心引发宗派激烈反应而反对该行动。

安全消息人士早些时候称，伊拉克政府军一重要军事基地遭“伊斯兰国”武装袭击后，从该基地撤离人员。

美国国防部未对拉马迪沦陷一事予以证实，但试图淡化“伊斯兰国”夺取拉马迪对整体战局的影响。

“（双方）自去年夏季以来争夺拉马迪，现在‘伊斯兰国’占优势，”五角大楼发言人史密斯（Elissa Smith）说。她称失去拉马迪并不意味着伊拉克整体战局就变得有利于“伊斯兰国”武装，但承认这会给后者带来宣传上的优势。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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