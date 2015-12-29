伊拉克总理宣称明年要击败“伊斯兰国”武装

路透巴格达12月28日（记者 Stephen Kalin/Maher Chmaytelli） - 伊拉克总理阿巴迪周一在政府军取得对“伊斯兰国”18个月来首场重大胜利之后宣称，政府军明年将击败“伊斯兰国”武装。

政府军当日稍早在拉马迪政府大楼升起了伊拉克国旗，宣布收复了5月落入“伊斯兰国”手中的这座省会城市。

“2016年将是取得重大胜利和最终获胜的一年，届时在伊拉克将不存在‘达伊沙’,”阿巴迪在国家电视台播出的讲话中称。他以阿拉伯语“伊斯兰国”的缩写称呼该武装组织，但后者拒绝这一称呼。

“我们将解放摩苏尔，那将是对‘达伊沙’的最终致命一击，”阿巴迪称。摩苏尔是伊拉克北部重镇，目前是“伊斯兰国”控制区内人口最多的地方。

伊拉克政府军夺回安巴尔省首府拉马迪，这是接受美军训练的伊军取得的一个重要里程碑事件。2014年6月“伊斯兰国”武装侵入伊拉克，并击溃了政府军。在此后的战斗中，伊拉克政府军仅充当支持性角色。

伊拉克国家电视台周一播放的画面显示，士兵们杀羊庆祝胜利。

白宫称，在夏威夷陪家人度假的美国总统奥巴马周一接到了伊拉克军队在拉马迪的最新战况。

美国国防部长卡特也向伊拉克政府表示祝贺，“伊拉克安全部队赶走了‘伊斯兰国’武装……是打败这个野蛮组织行动中的重要一步，”他说道。

卡特在声明中还表示，“现在很重要的是，伊拉克政府……要抓住这个机会维护拉马迪的和平，防范‘伊斯兰国’和其他极端分子反扑，并帮助拉马迪市民重新回到这座城市。”（完）