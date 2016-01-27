专访：伊拉克什叶派武装领导人称西方空袭行动没能驱逐“伊斯兰国”

路透巴格达1月26日 （记者 Samia Nakhoul/Maher Chmaytelli/Ahmed Rasheed） - 伊拉克什叶派一支准军事部队的领导人接受路透采访称，现金与武器数量充沛的“伊斯兰国”正在将大量外国武装分子吸引至伊拉克与叙利亚，并顶住了美国主导的空袭行动。

Badr组织领导人Hadi al-Amiri称，“伊斯兰国”领导人巴格达迪仍然活着，现在伊拉克，尽管有报导称巴格达迪已受伤。Badr组织的武装与伊拉克安全部队共同作战，以夺回“伊斯兰国”占领的土地。

“‘伊斯兰国’的许多领导人都已被杀死，但是人们应该知道（伊斯兰国）仍然很强，”Amiri说道。

“他们的攻势仍然猛烈、迅速，他们的士气仍高。他们仍有金钱和武器。”

对于美国及其盟友近18个月来对“伊斯兰国”展开的空袭行动，Amiri给出的评价是很糟糕。

Amiri称，因未能击中“伊斯兰国”的关键设施，这些空袭行动没能驱逐该组织。外交官们称，美国空袭行动受阻部分归因于要避开平民目标这一难题。

“如今‘伊斯兰国’是一个国家，它有指挥中心，他们的位置外界知道，他们的物流外界知道，”Amiri说道。“它的领导层、军事车队和训练营地外界也都知道。但直到如今，我们也没看到有效的空袭行动。”

Amiri称，“伊斯兰国”通过海湾国家获得了美国制造的尖端反坦克武器，包括陶式反坦克导弹。对于西方国家能确保武器只流向叙利亚温和反对派的说法，他持嘲笑态度。

“他们全是恐怖分子，”Amiri一口气说出许多叙利亚反对派的名称之后说道。“叙利亚所有的温和反对派都是软弱的。即使向他们供应武器，也是要被‘伊斯兰国’抢走。”（完）