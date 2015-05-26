伊朗少将称只有伊朗在抗击“伊斯兰国”炮轰美国毫无作为

伊朗革命卫队少将苏莱曼尼(左)2015年3月8日在伊拉克对抗伊斯兰国的前线。 REUTERS/Stringer

路透迪拜5月25日 - 伊朗媒体周一报导称，伊朗在中东的准军事行动负责人卡西姆·苏莱曼尼（Qassem Soleimani）少将称，美国和其他国家未能抗击“伊斯兰国”，只有伊朗致力于这个任务。

负责保护伊朗海外利益的伊朗“圣城旅”（Quds Force）指挥官卡西姆·苏莱曼尼已成为伊拉克战场的熟悉面孔。在伊拉克战场上，苏莱曼尼少将的级别常常高于当地的指挥官。

伊朗迈赫尔通讯社报导称，苏莱曼尼表示，伊朗应帮助遭“伊斯兰国”肆虐的国家。苏莱曼尼率领的“圣城旅”隶属于伊斯兰革命卫队（IRGC）。

过去一周“伊斯兰国”拿下了伊拉克和叙利亚的多个重镇，轻易就击溃了叙伊两国的正规军。

“目前为止，奥巴马在打击Daesh（即‘伊斯兰国’）方面毫无作为：难道这还不能表明美国压根没有打击‘伊斯兰国’的意愿吗？”伊朗迈赫尔通讯社援引苏莱曼尼的话称。

“不远处的拉马迪正在上演着杀戮和战争罪行，美国却毫无作为，难道这就是美国宣称的对伊拉克政府的保护？”（完）

编译：刘珞焱 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。