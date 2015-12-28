伊拉克军队宣布夺回拉马迪 为打击“伊斯兰国”取得的首个重大胜利

路透巴格达12月27日（记者 Ahmed Rasheed/Maher Chmaytelli） - 伊拉克军队周日宣布夺回安巴省首府拉马迪（Ramadi），为该国军队18个月前在与“伊斯兰国”的战事中溃败以来取得的首个重大胜利。

今年5月拉马迪被“伊斯兰国”武装攻占，伊拉克政府军在此前的战事中溃败逃散，此事曾促使美国当局认真审视其空袭“伊斯兰国”的策略。

在对拉马迪进行了数周的包围后，伊拉克军队上周发起了重新夺回该市的攻势，并且通过最后一次进攻，在周日占领了该市的中央行政办公区。

“控制了该地区，意味着我们在拉马迪击败了他们。”军方发言人Sabah al-Numani称。“下一步是清除该市残存的（‘伊斯兰国’）力量。”

伊拉克国家电视台播放的画面显示，军队、悍马军车及坦克在该市的街道上行进，四周一片断壁残垣。有些地区似乎已被彻底毁坏。

一位要求匿名的美国国防官员称，美国为首的打击“伊斯兰国”的力量目前无法证实拉马迪中央行政办公区的“伊斯兰国”武装分子是否已被清除。

电视画面还显示，伊拉克南部以什叶派人口为主的城市夜里出现了庆祝拉马迪战事胜利的活动，有人在街上跳舞庆祝，有人在车里挥舞着伊拉克国旗。

伊拉克官员没有透露这次战事的死亡人数。该国政府称，大多数平民得以在进攻发起前撤离。（完）