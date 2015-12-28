伊拉克军队宣布夺回拉马迪，为打击“伊斯兰国”取得的首个重大胜利

中国企业：上海电影集团与华桦传媒将为派拉蒙影片注资10亿美元--消息
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴格达12月28日 - 伊拉克军队周日宣布夺回安巴省首府拉马迪（Ramadi），为该国军队18个月前在与“伊斯兰国”的战事中溃败以来取得的首个重大胜利。
今年5月拉马迪被“伊斯兰国”武装攻占，伊拉克政府军在此前的战事中溃败逃散，此事曾促使美国当局认真审视其空袭“伊斯兰国”的策略。
在对拉马迪进行了数周的包围后，伊拉克军队上周发起了重新夺回该市的攻势，并且通过最后一次进攻，在周日占领了该市的中央行政办公区。
“控制了该地区，意味着我们在拉马迪击败了他们。”军方发言人Sabah al-Numani称。“下一步是清除该市残存的（‘伊斯兰国’）力量。”
伊拉克国家电视台播放的画面显示，军队、悍马军车及坦克在该市的街道上行进，四周一片断壁残垣。有些地区似乎已被彻底毁坏。
一位要求匿名的美国国防官员称，美国为首的打击“伊斯兰国”的力量目前无法证实拉马迪中央行政办公区的“伊斯兰国”武装分子是否已被清除。
电视画面还显示，伊拉克南部以什叶派人口为主的城市夜里出现了庆祝拉马迪战事胜利的活动，有人在街上跳舞庆祝，有人在车里挥舞着伊拉克国旗。
伊拉克官员没有透露这次战事的死亡人数。该国政府称，大多数平民得以在进攻发起前撤离。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
(因技术问题重发) 路透东京1月20日 - 日本公债价格周五小幅走高，日本央行的例行购债操作帮助抵消了 美国公债隔夜下滑的压力。 10年期日债3月期货 涨0.15点，至150.24。 指标10年期日债收益率(殖利率) 跌1个基点至0.060%，远离上日所及一 个月高点0.075%。 之前美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦的演说暗示加息步伐快于市场预期； 与此同时，五年期公债标售中需求不太旺盛。 投资者焦点目前在特朗普今日稍晚宣誓就职，及其对全球债市和汇市的潜在影响。 美国公债价格周四下跌，收益率涨至两周高位，因数据显示，美国经济稳健增长 。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.240% -1.0 -0.230%
(新增GDP、投资、工业、消费以及基尼系数等数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(较上年同期%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 二季 一季 13年四 三季 二季 一季 季 百分比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.4 7.3 7.6 7.9 7.5 7.8 2016年 2015年 2014年 *2013年 *2012年 2011年 2010年 *2009年 *