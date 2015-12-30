伊拉克总理亲赴拉马迪视察，在当地插上国旗

(本文由路透中文网编译提供)

路透巴格达12月29日 - 伊拉克军队从“伊斯兰国”手中夺回安巴尔省首府拉马迪后，伊拉克总理阿巴迪周二亲赴拉马迪视察，并在该市插上伊拉克国旗。

三名安全消息人士称，在阿巴迪视察期间，有三枚迫击炮炮弹落在阿巴迪所在位置约500米外。阿巴迪没有危险，但被迫离开。

阿巴迪乘直升机抵达拉马迪后，乘坐悍马军车与安巴尔省省长及负责安全事务的高官视察了市区。

他在拉马迪市政府大楼慰问了士兵，并在大楼外插上伊拉克国旗。

阿巴迪之前在Twitter上宣布要亲自视察拉马迪的消息，他同时还宣布周四为举国欢庆日。

伊拉克军队收复拉马迪，对其而言具有里程碑意义。2014年6月，伊拉克军队落败，当时“伊斯兰国”已经占领了伊拉克三分之一的领土。（完）