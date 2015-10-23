美国特种部队解救69名“伊斯兰国”扣押人质

路透华盛顿/埃尔比勒10月22日（记者Phil Stewart/Isabel Coles） - 美国官员周四称，一名美国特种部队队员在解救“伊斯兰国”扣押人质的行动中死亡；这是在与“伊斯兰国”地面战斗中死亡的第一名美国士兵。

此次行动共解救69名人质，他们都被关押在伊拉克城市哈维贾（Hawija）以北约七公里的“伊斯兰国”监狱中。

美国防部新闻秘书彼德·库克在新闻会上称，此次行动并不意味着美国对“伊斯兰国”的作战策略有所变化。

“我不会说这样的行动将变成常规行动，但我认为这是我方代表合作伙伴采取行动的象征性一步。”

美国特种部队5月在叙利亚的一次突袭击毙了“伊斯兰国”高级领袖阿布沙耶夫（Abu Sayyaf），而上述行动是5月以来最重要的一场突袭。

一名美国官员周四称，被解救的人质都是阿拉伯人，包括当地居民和被“伊斯兰国”怀疑是间谍的该武装成员。该官员对路透表示，其中约20名人质为伊拉克安全部队人员。

当地安全理事会称，逾20名“伊斯兰国”武装分子被击毙，6人被抓获。

“伊斯兰国”称该行动“不成功”，但承认己方有所伤亡。

美国一位防卫官员称“数十名”美军参与了此次作战，但拒绝透露具体数字。

“这是一起精心策划的行动，但也是得到这些人即将被处决的消息而采取的拯救他们生命的行动，”该官员称。

该官员称，一名美国特战部队成员在行动中中枪，被送到埃尔比勒后死亡。他是美国2011年从伊拉克撤军后在与“伊斯兰国”的地面战斗中死亡的第一名美国士兵。（完）