美国特种部队解救69名“伊斯兰国”扣押人质

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Phil Stewart/Isabel Coles
路透华盛顿/埃尔比勒10月22日 - 美国官员周四称，一名美国特种部队队员在解救“伊斯兰国”扣押人质的行动中死亡；这是在与“伊斯兰国”地面战斗中死亡的第一名美国士兵。
此次行动共解救69名人质，他们都被关押在伊拉克城市哈维贾（Hawija）以北约七公里的“伊斯兰国”监狱中。
美国防部新闻秘书彼德·库克在新闻会上称，此次行动并不意味着美国对“伊斯兰国”的作战策略有所变化。
“我不会说这样的行动将变成常规行动，但我认为这是我方代表合作伙伴采取行动的象征性一步。”
美国特种部队5月在叙利亚的一次突袭击毙了“伊斯兰国”高级领袖阿布沙耶夫（Abu Sayyaf），而上述行动是5月以来最重要的一场突袭。
一名美国官员周四称，被解救的人质都是阿拉伯人，包括当地居民和被“伊斯兰国”怀疑是间谍的该武装成员。该官员对路透表示，其中约20名人质为伊拉克安全部队人员。
当地安全理事会称，逾20名“伊斯兰国”武装分子被击毙，6人被抓获。
“伊斯兰国”称该行动“不成功”，但承认己方有所伤亡。
美国一位防卫官员称“数十名”美军参与了此次作战，但拒绝透露具体数字。
“这是一起精心策划的行动，但也是得到这些人即将被处决的消息而采取的拯救他们生命的行动，”该官员称。
该官员称，一名美国特战部队成员在行动中中枪，被送到埃尔比勒后死亡。他是美国2011年从伊拉克撤军后在与“伊斯兰国”的地面战斗中死亡的第一名美国士兵。（完）
编译：王琛 发稿：王燕焜
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”