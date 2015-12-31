伊拉克总理称土耳其不遵守撤军协议

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路透巴格达/安卡拉12月30日（记者 Saif Hameed/Ece Toksabay） - 伊拉克总理阿巴迪周三指责土耳其不遵守从伊拉克北部地区撤军的协议。伊拉克外长贾法里表示，该国在迫于无奈的情况下，可能会采取军事行动扞卫主权。

本月早些时候，土耳其在伊拉克北部地区部署了大约150人的部队，理由是尼尼微省巴希卡（Bashiqa）军事基地附近的安全风险加剧。土耳其正在该基地为伊拉克的一个民兵组织提供培训，以打击摩苏尔的“伊斯兰国”武装。

根据阿巴迪媒体办公室的声明，阿巴迪周三同土耳其总理达武特奥卢通电话时称，土耳其代表曾承诺撤军。

“但土耳其政府没有遵守该协议，我们要求土耳其政府立即宣布将从伊拉克境内撤军。”阿巴迪说道。

土耳其方面承认，在部署军队一事上同伊拉克方面存在“沟通误解”。土耳其稍后将部分军队人员撤离到位于附近库尔德自治区的另一基地，并表示会继续撤走在尼尼微省的军队。

但土耳其总统埃尔多安表示，完全撤军是不可能的。阿巴迪周三对达武特奥卢重申，该部署没有获得伊拉克的批准。

达武特奥卢周三称，土耳其尊重伊拉克主权，但伊拉克政府对其三分之一的领土没有控制权。“如果巴格达想动武，那就应当动武对付‘伊斯兰国’。”

伊拉克外长贾法里当天早些时候称，伊拉克政府致力于通过和平外交途径避免与土耳其发生冲突，但各种选择都有可能。

“如果我们被迫为了扞卫主权和财富而战，那我们将被迫战斗。”贾法里在巴格达对记者说。（完）