萨达姆麾下情报官员为“伊斯兰国”崛起背后主谋--《明镜周刊》

路透柏林4月19日 - 根据德国《明镜周刊》的一篇报导，一名曾为伊拉克已故前总统萨达姆效力的前情报官员是“伊斯兰国”武装占领叙利亚北部地区行动背后的主谋。

该杂志周末刊登的名为《秘密档案揭露‘伊斯兰国’构架》的长篇文章称，其获得了长达31页的资料，当中包括手绘图、名单及各种日程安排，这相当于“伊斯兰国”在叙利亚建立哈里发国的蓝图。

该杂志称，这些资料出自名叫Samir Abd Muhammad al-Khlifawi的男子之手，此人曾是萨达姆的防空部队情报机构的一名上校，曾化名Haji Bakr。

《明镜周刊》称，这些资料显示占领叙利亚北部地区是Haji Bakr通过使用监控、间谍、谋杀及绑架等方式，监督实施的一项计划周详的方案。

“Bakr在纸上一页一页详细地列出了个人职责范围，这简直就是一项占领蓝图，”这篇出自该杂志记者Christoph Reuter的文章称。

文章称，美国驻伊拉克的机构在2003年根据法令解散上述防空部队后，Bakr“处境艰难，没有工作”。据报，在2006-2008年期间，Bakr被拘留在包括Abu Ghraib监狱在内的美国拘留机构。

文章还称，2010年，Bakr与一小群前伊拉克情报官员推举阿布·巴卡尔·巴格达迪（Abu Bakr al-Baghdadi）正式担任“伊斯兰国”武装头目，目的是为该组织带上一副“宗教面孔”。

两年后，Bakr前往叙利亚北部地区监督其占领计划，选择通过招募外国战斗人员发起了其计划。

《明镜周刊》称，他们与叙利亚阿勒颇市的反叛组织经过漫长谈判后才获得了上述资料。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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