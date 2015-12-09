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时事要闻 | 2015年 12月 9日 星期三 17:31 BJT

美官员称俄在叙空袭行动仅有30%是针对“伊斯兰国”

路透巴格达12月9日 - 美国反IS联盟的美国总统特使麦格克（Brett McGurk）周三称，俄罗斯在叙利亚开展的空袭行动仅有30%是针对“伊斯兰国”。

麦格克称，俄罗斯在叙的其他空袭行动击中了“其他武装组织”，而美国领导的联盟完全专注于打击“伊斯兰国”。（完）

编译：刘珞焱 发稿：程芳

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