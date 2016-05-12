美国官员称“伊斯兰国”石油收入减半

路透华盛顿5月11日（记者 Yeganeh Torbati） - 美国财政部负责恐怖主义融资事务的助理部长格拉泽（Daniel Glaser）周三称，受空袭、油价下跌及周边国家打击走私影响，“伊斯兰国”来自石油的年收入估计减半至2.5亿美元左右。

“伊斯兰国”2014年控制伊拉克和叙利亚部分地区以来，以美国为首的盟军对其实施空袭。去年10月，美军加大力度打击该组织的石油基础设施，旨在切断其资金来源。

格拉泽称，这些打击行动，加上国际油价下跌、土耳其打击走私活动，且“伊斯兰国”穿越战线运输石油存在困难，导致该组织的石油收入减半。

“直至今年初，我们原先估计（该组织）来自石油的年收入5亿美元。但我现在认为，他们（的石油收入）远低于之前估测。”

格拉泽称，“伊斯兰国”在其控制的地区一年税收收入还有约3.6亿美元。要切断其税收收入颇具挑战性，因为这是在该组织控制的地区内进行的。

格拉泽称，他在考量的一种方法是遏制“伊斯兰国”控制地区的资金流动性。

“那样可以阻止他们收税，也能阻止他们通过销售石油获利，因为我认为，他们源于石油的获利主要来自于他们控制地区内的石油销售活动。”格拉泽称。（完）