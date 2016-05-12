美国官员称“伊斯兰国”石油收入减半

德国总理默克尔称欧洲掌握着自己的命运
路透柏林1月16日 - 德国总理默克尔周一称，欧洲的命运掌握在欧洲自己手中。这是默克尔对美国当选总统特朗普的言论作出的回应，特朗普此前在一家报纸采访中称他认为继英国退欧后，还有其他国家会脱离欧盟。
路透华盛顿5月11日（记者 Yeganeh Torbati） - 美国财政部负责恐怖主义融资事务的助理部长格拉泽（Daniel Glaser）周三称，受空袭、油价下跌及周边国家打击走私影响，“伊斯兰国”来自石油的年收入估计减半至2.5亿美元左右。
“伊斯兰国”2014年控制伊拉克和叙利亚部分地区以来，以美国为首的盟军对其实施空袭。去年10月，美军加大力度打击该组织的石油基础设施，旨在切断其资金来源。
格拉泽称，这些打击行动，加上国际油价下跌、土耳其打击走私活动，且“伊斯兰国”穿越战线运输石油存在困难，导致该组织的石油收入减半。
“直至今年初，我们原先估计（该组织）来自石油的年收入5亿美元。但我现在认为，他们（的石油收入）远低于之前估测。”
格拉泽称，“伊斯兰国”在其控制的地区一年税收收入还有约3.6亿美元。要切断其税收收入颇具挑战性，因为这是在该组织控制的地区内进行的。
格拉泽称，他在考量的一种方法是遏制“伊斯兰国”控制地区的资金流动性。
“那样可以阻止他们收税，也能阻止他们通过销售石油获利，因为我认为，他们源于石油的获利主要来自于他们控制地区内的石油销售活动。”格拉泽称。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
路透柏林1月16日 - 德国总理默克尔周一称，欧洲的命运掌握在欧洲自己手中。这是默克尔对美国当选总统特朗普的言论作出的回应，特朗普此前在一家报纸采访中称他认为继英国退欧后，还有其他国家会脱离欧盟。
路透香港1月16日 - 中国国务院周一批准林郑月娥辞去政务司司长以及曾俊华辞去财政司司长职务的申请，两职位分别由张建宗及陈茂波接任。
路透瑞士达沃斯1月16日 - 英国首相特雷莎·梅的发言人周一称，媒体有关首相将在本周演讲中宣布“硬退欧”计划的报导纯属“臆测”。