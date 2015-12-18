联合国安理会通过决议加强对“伊斯兰国”制裁

所罗门群岛外海发生6.7级地震--USGS
路透悉尼1月20日 - 美国地质调查局(USGS)周五表示，南太平洋国家所罗门群岛外海发生6.7级地震，震源深度为33公里(20英里)。
路透联合国12月17日（记者Michelle Nichols/John Irish） - 联合国安理会周四向一些未能对“伊斯兰国”实施长效制裁的国家发出警告；各国经济部长前所未有地召开会议重点关注切断“伊斯兰国”资金事宜。
安理会一致同意采取由美国和俄罗斯起草的决议草案，将该决议与针对“伊斯兰国”资金的现有措施捆绑实施，并提出实施指南以推动更多国家付诸行动。
安理会2月时提出一项动议，禁止叙利亚流出文物的交易、警告对与“伊斯兰国”及努斯拉阵线进行石油交易的任何一方实行制裁、并敦促各国停止支付绑架赎金。
“此项决议是关键的一步，但真正的考验将由决议实施后各国采取的行动决定，”美国财长雅克布·卢在安理会说道。“我们需要在座各国以及其它国家有效的实施、协助和贯彻决议。”
该决议就此前针对基地组织和“伊斯兰国”的决议“缺乏有效实施表示担忧”，包括各国采取措施执行联合国制裁的“报告级别不足”。
安理会还将“基地组织制裁委员会”更名为“伊斯兰国和基地组织制裁委员会”，并呼吁各国在120天内报告各自的制裁执行情况。（完）
编译：王琛 发稿：王燕焜
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