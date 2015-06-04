美国特使称“伊斯兰国”或成为全球性威胁

(本文由路透中文网编译提供)

路透多哈6月3日 - 美国打击“伊斯兰国”国际联盟特使约翰·艾伦（John Allen）周三称，“伊斯兰国”的壮大具有全球性的影响，如果不加控制，会“对人类的进步带来严重破坏”。

艾伦在布鲁金斯学会于卡塔尔主办的美国-伊斯兰世界论坛上称，该组织不仅是伊拉克和叙利亚的问题，而且还是“趋于产生全球性影响的地区问题”。

他还称，该组织在伊拉克占领的居民区已有大约四分之一失守，但打击其意识形态可能需要一代或更长的时间。

艾伦表示，伊拉克没有逊尼派的支持就没有未来，并强调了该国政府对什叶派民兵力量加以控制的必要性。

“我们曾多次说过，打击‘伊斯兰国’的行动要想取得成功，伊拉克政府就必须指挥和控制战场上的所有力量，这一点至关重要，”他补充说道。

艾伦指出，土耳其与叙利亚和伊拉克接壤的边境是阻止外国战斗人员加入这次冲突的“最后防线”，其他国家也需要协助阻止外国战斗人员加入。（完）