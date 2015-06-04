美国特使称“伊斯兰国”或成为全球性威胁

港报社评：美国优先七情上面，做“刁”须防做出大祸--信报1月23日
不管美国人民和国际社会喜欢与否，特朗普坐上美国总统宝座，成为这个当世唯一超级大国最高领导人已是铁一般的事实。在上周五的就职演说中，特朗普左一句「美国优先」，右一句「让美国重新强大起来」，激昂处尤胜去年为争夺选票不得不卖力演出之时。然而，同一番话，他在竞选期间不已说过不下百遍吗？连坚决反对本土利益压倒一切者亦能倒背如流矣。
(本文由路透中文网编译提供)
路透多哈6月3日 - 美国打击“伊斯兰国”国际联盟特使约翰·艾伦（John Allen）周三称，“伊斯兰国”的壮大具有全球性的影响，如果不加控制，会“对人类的进步带来严重破坏”。
艾伦在布鲁金斯学会于卡塔尔主办的美国-伊斯兰世界论坛上称，该组织不仅是伊拉克和叙利亚的问题，而且还是“趋于产生全球性影响的地区问题”。
他还称，该组织在伊拉克占领的居民区已有大约四分之一失守，但打击其意识形态可能需要一代或更长的时间。
艾伦表示，伊拉克没有逊尼派的支持就没有未来，并强调了该国政府对什叶派民兵力量加以控制的必要性。
“我们曾多次说过，打击‘伊斯兰国’的行动要想取得成功，伊拉克政府就必须指挥和控制战场上的所有力量，这一点至关重要，”他补充说道。
艾伦指出，土耳其与叙利亚和伊拉克接壤的边境是阻止外国战斗人员加入这次冲突的“最后防线”，其他国家也需要协助阻止外国战斗人员加入。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
不管美国人民和国际社会喜欢与否，特朗普坐上美国总统宝座，成为这个当世唯一超级大国最高领导人已是铁一般的事实。在上周五的就职演说中，特朗普左一句「美国优先」，右一句「让美国重新强大起来」，激昂处尤胜去年为争夺选票不得不卖力演出之时。然而，同一番话，他在竞选期间不已说过不下百遍吗？连坚决反对本土利益压倒一切者亦能倒背如流矣。
就在美国新总统特朗普就任前3日，国家主席习近平在世界经济论坛和联合国日内瓦总部发表的两篇演辞，既是对世界即将到来的新变局的提前回应，亦是中国对未来国际政经课题的答案，被视为向全球提供解决各种政治经济问题中国方案；两篇演讲既有对外宣示意义，也有对内指导意义，可以视作他今秋中共十九大报告国际外交部分的政策蓝本。
路透新加坡1月20日 - 几家中国上市钢铁企业预计，由于政府努力削减过剩产能帮助产品价格改善以及自身采取的成本控制措施，2016年要么会恢复盈利，要么录得强劲的净利增长。