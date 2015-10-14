“伊斯兰国”武装呼吁对俄美发动圣战--音频信息

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透贝鲁特10月13日 - “伊斯兰国”武装的支持者周二散布的音频中，该武装呼吁穆斯林针对俄罗斯和美国发起“圣战”，称旨在报复俄美在中东地区的“十字军战争”。
“所有各地的伊斯兰青年，点燃圣战之火，反击俄美对穆斯林的十字军战争。”“伊斯兰国”发言人阿德纳尼（Abu Mohammad al-Adnani）讲话时称。
美国和俄罗斯在叙利亚分别发动空袭，均称打击目标是“伊斯兰国”。
音频信息中还证实“伊斯兰国”二号人物夸拉希（Abu Mutaz Qurashi）已丧生，但未具体提及其最高领导人巴格达迪（Abu Bakr al-Baghdadi）的情况。
周日“伊斯兰国”八名高层在伊拉克一个小镇开会时死于空袭，但小镇居民和医院消息人士称巴格达迪应不在其中。（完）
编译：王琛 发稿：朱淑珍
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。