“伊斯兰国”武装呼吁对俄美发动圣战--音频信息

路透贝鲁特10月13日 - “伊斯兰国”武装的支持者周二散布的音频中，该武装呼吁穆斯林针对俄罗斯和美国发起“圣战”，称旨在报复俄美在中东地区的“十字军战争”。

“所有各地的伊斯兰青年，点燃圣战之火，反击俄美对穆斯林的十字军战争。”“伊斯兰国”发言人阿德纳尼（Abu Mohammad al-Adnani）讲话时称。

美国和俄罗斯在叙利亚分别发动空袭，均称打击目标是“伊斯兰国”。

音频信息中还证实“伊斯兰国”二号人物夸拉希（Abu Mutaz Qurashi）已丧生，但未具体提及其最高领导人巴格达迪（Abu Bakr al-Baghdadi）的情况。

周日“伊斯兰国”八名高层在伊拉克一个小镇开会时死于空袭，但小镇居民和医院消息人士称巴格达迪应不在其中。（完）