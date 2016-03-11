美军高官警告留意“伊斯兰国”的恢复能力

路透华盛顿3月10日（记者 Idrees Ali） - 美国参谋长联席会议副主席塞尔瓦（Paul Selva）周四称，鉴于“伊斯兰国”的恢复能力和适应损失的能力，美国为首联盟打击该组织的行动“尚未出现拐点”。

“我认为，我们必须记住‘伊斯兰国’的特性，那便是他们是非常灵活的对手。他们非常分散，有不可思议的恢复能力。”塞尔瓦在瑞士信贷及McAleese & Associates举办的一个会议上说。

美国五角大楼近期宣布，打击“伊斯兰国”领导层的行动取得一系列成功。五角大楼周四称，2月份从伊拉克抓捕了该组织负责化学武器的头目。

塞尔瓦称，虽然“伊斯兰国”领导层受到打击，但很难预测该组织的下一代领导层会从何处出现。

“摧垮了该组织当前的领导层……下一代又会出现，做出这样的预测不是不合理的。”塞尔瓦说。

塞尔瓦没有透露从“伊斯兰国”手中夺回伊拉克北部城市摩苏尔的时间表，但称存在让该市摆脱“伊斯兰国”控制并将其夺回的条件。（完）