“伊斯兰国”武装呼吁对俄美发动圣战--音频信息

标题新闻：特朗普政府将把击败“激进的伊斯兰恐怖组织”作为其首要外交政策目标－白宫网站声明
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(本文由路透中文网编译提供)
路透贝鲁特10月13日 - “伊斯兰国”武装的支持者周二散布的音频中，该武装呼吁穆斯林针对俄罗斯和美国发起“圣战”，称旨在报复俄美在中东地区的“十字军战争”。
“所有各地的伊斯兰青年，点燃圣战之火，反击俄美对穆斯林的十字军战争。”“伊斯兰国”发言人阿德纳尼（Abu Mohammad al-Adnani）讲话时称。
美国和俄罗斯在叙利亚分别发动空袭，均称打击目标是“伊斯兰国”。
音频信息中还证实“伊斯兰国”二号人物夸拉希（Abu Mutaz Qurashi）已丧生，但未具体提及其最高领导人巴格达迪（Abu Bakr al-Baghdadi）的情况。
周日“伊斯兰国”八名高层在伊拉克一个小镇开会时死于空袭，但小镇居民和医院消息人士称巴格达迪应不在其中。（完）
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
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