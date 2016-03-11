美军高官警告留意“伊斯兰国”的恢复能力

日本股市：日经指数弹离六周低位，金融类股领涨
“叶伦很清楚地表达了美联储将一年升息数次，至3%，”三菱日联摩根士丹利证券的资深投资分析师Masahiro Ayukai称。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿3月10日 - 美国参谋长联席会议副主席塞尔瓦（Paul Selva）周四称，鉴于“伊斯兰国”的恢复能力和适应损失的能力，美国为首联盟打击该组织的行动“尚未出现拐点”。
“我认为，我们必须记住‘伊斯兰国’的特性，那便是他们是非常灵活的对手。他们非常分散，有不可思议的恢复能力。”塞尔瓦在瑞士信贷及McAleese & Associates举办的一个会议上说。
美国五角大楼近期宣布，打击“伊斯兰国”领导层的行动取得一系列成功。五角大楼周四称，2月份从伊拉克抓捕了该组织负责化学武器的头目。
塞尔瓦称，虽然“伊斯兰国”领导层受到打击，但很难预测该组织的下一代领导层会从何处出现。
“摧垮了该组织当前的领导层……下一代又会出现，做出这样的预测不是不合理的。”塞尔瓦说。
塞尔瓦没有透露从“伊斯兰国”手中夺回伊拉克北部城市摩苏尔的时间表，但称存在让该市摆脱“伊斯兰国”控制并将其夺回的条件。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王琛
“叶伦很清楚地表达了美联储将一年升息数次，至3%，”三菱日联摩根士丹利证券的资深投资分析师Masahiro Ayukai称。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r +0.2% r 2月12日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.6% -0.4% 1月26日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 -0.4% -0.4% 1月26日 -- 工业生产(m/m) 11月 +1.5% r 持平 r
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