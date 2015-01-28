日本遭遇人质危机 安倍政府面临考验

《路透晚报》--5月9日
日本央行总裁黑田东彦表示，如果日本央行继续当前的货币宽松政策，他预期在下个财年左右将达到央行2%的通胀率目标。黑田东彦在众议院财政和货币政策委员会上表示，如有必要将调整货币政策，但央行近期已调升日本经济展望，而且全球经济增长更加强劲。“日本的产出缺口在迅速改善，就业市场也紧俏，”黑田东彦称。“如果我们继续当前积极的货币宽松政策，我认为通胀将在2018财年前后达到2%。但我们已经推迟了这一目标，因此我想观察一下通胀预期，必要时迅速作出回应。”
路透东京1月27日（记者 Nobuhiro Kubo） - 据应对日本人质危机的官员称，日本方面早在数月前就知道有两名本国人被“伊斯兰国”武装绑架，但在该组织设定缴付赎金最后期限且据报已杀害其中一名人质时，该国却似乎准备不足。
这起危机是日本首相安倍晋三执政两年来，其对外政策面临的最大考验。根据这些匿名官员的说法，这起危机可能已经让安倍政府受到意外打击。安倍政府推动日本在全球安全事务方面采取更强硬立场。
一位了解事件进程的人士称，安倍在为五天的中东之行做准备时，曾召集其国家安全顾问开会。安倍在访问中东期间宣布将提供2亿美元人道主义援助，以应对“伊斯兰国”武装。
但该人士称，在国家安全委员会会议上人质问题并未被提及。
参与筹备安倍行程的官员明白，安倍在访问埃及期间将“伊斯兰国”武装称作威胁是冒险的行为。
安倍面对开罗一个商业团体的讲话，目的是明确传递这样的信息，即对该地区及盟国而言，日本同美国一样是可靠的伙伴。
作为回应，“伊斯兰国”武装几天后发布了绑架两名日本人质的视频，还索要2亿美元赎金，而这正是安倍所承诺的援助金额。视频中的两名人质分别是汤川遥菜和后藤健二。
如果安倍没有做出上述表态，“伊斯兰国”武装会不会有此举动不得而知。但专家称，安倍在埃及的演讲，可能是这起危机的导火索。
“安倍的言论明显激怒了他们，”东京外国语大学伊斯兰研究机构教授Masato Iizuka说。
“全盘考量”
日本政府发言人、安倍的亲密助手菅义伟称，安倍中东之行激怒“伊斯兰国”武装的说法不正确。
“我们经过了全盘考量，当中包括考虑‘伊斯兰国’武装的活动及当地安全形势因素，才做出了首相出访的决定，”菅义伟周二对记者称。“将首相的出访与这起凶残卑鄙的事件联系起来是根本不当的。”
一位高级官员称，（上）周五早上距缴付赎金最后期限仅剩几小时的时候，相关官员还未与“伊斯兰国”人员建立联系，也不知道日本人质被关押在何地。
随后在周六，又传出显示汤川遥菜被杀害的视频。目前尚不清楚此后相关情况是否发生变化。
安全顾问公司CTSS Japan的总裁Nils Bildt称，日本方面此前本可以想方设法与“伊斯兰国”建立联系。
“日本迄今还没有建立有效且明确的沟通渠道，”他说。“可以确定的是，有人目前正在努力接触秘密渠道，但他们其实本该在过去几个月更有效地利用这些渠道。”
日本政府拒绝就其行动详情置评，仅称他们正在借助所有可用的外交渠道来营救后藤健二。
鉴于后藤健二仍在“伊斯兰国”武装手中，部分安倍的批评人士也在保持克制。
日本共产党议员Saori Ikeuchi周日在Twitter发帖称，安倍政府“不重视国内外民众的生命安全”。
Ikeuchi随后删除了该帖，并在周一发帖道歉。“在这样的时期发表如此言论是不当之举，”他说。“我表示道歉。”
《产经新闻》周二的一项调查显示，59%的日本民众认为安倍对人质危机应对充分。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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日本央行总裁黑田东彦表示，如果日本央行继续当前的货币宽松政策，他预期在下个财年左右将达到央行2%的通胀率目标。黑田东彦在众议院财政和货币政策委员会上表示，如有必要将调整货币政策，但央行近期已调升日本经济展望，而且全球经济增长更加强劲。“日本的产出缺口在迅速改善，就业市场也紧俏，”黑田东彦称。“如果我们继续当前积极的货币宽松政策，我认为通胀将在2018财年前后达到2%。但我们已经推迟了这一目标，因此我想观察一下通胀预期，必要时迅速作出回应。”
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