“伊斯兰国”发视频威胁要处决日本人质 索要2亿美元赎金

路透耶路撒冷1月20日（记者 Luke Baker） - “伊斯兰国”周二发布在线视频，威胁称如果没有收到2亿美元赎金，就会处决两名日本人质。

视频中，一名身穿黑衣的人员手拿着刀站在一块空地上，两名身着橙色衣服的人质跪在地上。该黑衣人员称，日本公众有72小时向其政府施压，迫使日本政府停止对美国牵头的打击“伊斯兰国”军事行动的“愚蠢”支持。

“致日本首相：尽管你离伊斯兰国有8,500多公里远，但你却自愿加入到这场战争中来，”该武装人员用英语说。

该武装人员索要“2亿”赎金，但没有指明货币单位，不过视频中的阿拉伯语字幕称货币单位为美元。

视频中的字幕显示，这两名日本人质分别名为Haruna Yukawa和Kenji Goto。

视频没有标明日期。正在中东访问的日本首相安倍晋三周二在耶路撒冷称，“伊斯兰国”针对日本人质的威胁“让人无法接受”。

“极端主义和伊斯兰教完全不同，”安倍说。“我们强烈要求他们立即释放人质，确保人质安全无恙……国际社会需要强硬以对并且合作，不能向恐怖主义妥协。”

当被问及日本是否会付赎金以确保人质获释时，安倍称，“在此事件中，我们认为最重要的事情是拯救生命，在其他国家帮助下收集信息。”

日本外务省称，正在调查视频的真实性。日本防卫副大臣佐藤明（Akira Sato）在电视讲话中对记者称，在看过视频后，他认为该视频可能是“合成的”。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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