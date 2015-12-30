美国称10名“伊斯兰国”头目在联军空袭中丧生

路透华盛顿12月29日 - 美国主导的全球反“伊斯兰国”联盟的发言人周二称，过去一个月的联军空袭行动中有10名“伊斯兰国”头目丧生，其中有些人与上月巴黎恐袭有关联。

“过去一个月中，我们通过定点空袭行动消灭了10名‘伊斯兰国’头目，包括几名负责外部攻击行动策划的人，其中有些人与巴黎恐怖袭击有关联，”美国主导的反“伊斯兰国”军事行动发言人沃伦（Steve Warren）称，“还有人曾策划对西方目标实施进一步攻击行动。”

沃伦称，丧生者中包括该组织负责协调外部行动的哈基姆（Abdul Qader Hakim），他与实施巴黎恐袭的网络有关联。哈基姆12月26日在伊拉克北部城市摩苏尔丧生。

沃伦透露，联军12月24日在叙利亚的空袭中铲除了“伊斯兰国”成员穆阿丹（Charaffe al Mouadan），此人与巴黎恐袭事件的主谋阿巴乌德（Abdelhamid Abaaoud）有直接联系。他指出，穆阿丹死前在积极策划对西方国家实施进一步攻击行动。

沃伦称，从最近地面战场打击“伊斯兰国”武装取得的胜利，可以看出空袭铲除该组织头目所产生的效果。伊拉克军队最近宣布收复了拉马迪，取得了对“伊斯兰国”的首个重大胜利。

“这些胜绩在一定程度上与该组织头目被消灭有关。”沃伦称。（完）