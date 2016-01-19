以色列军方称“伊斯兰国”可能袭击以色列和约旦

路透特拉维夫1月18日 （记者 Dan Williams） - 以色列国防军总参谋长加迪·艾森科特（Gadi Eizenkot）周一称，“伊斯兰国”在叙利亚战场遭遇挫败，这令该组织或其盟友对以色列和约旦发动袭击的可能性上升。

“伊斯兰国”在专心巩固其在叙利亚和伊拉克占领区的同时，近几个月还加强了在境外的攻击活动，并对以色列等目标公开发出袭击威胁。

艾森科特称，由于去年俄罗斯介入帮助叙利亚总统阿萨德，“伊斯兰国”的推进在很大程度上受到遏制。

艾森科特称，叙利亚南部与以色列和约旦相邻的边境地区是例外。

“在我看来，对IS作战的胜利增加了他们调转枪口对付我们和约旦的可能性，”他在特拉维夫大学国际安全研究学院主办的会议上表示。

“伊斯兰国”在叙利亚西南边境地区的势力不强，但该地区多个伊斯兰武装力量中的一支--“耶尔穆克烈士旅”（Yarmouk Martyrs' Brigade）被其对手认为与“伊斯兰国”有关联。

据信“伊斯兰国”领导人巴格达迪三周前在社交媒体发布录音警告称，以色列是一个袭击目标。（完）