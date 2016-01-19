以色列军方称“伊斯兰国”可能袭击以色列和约旦

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透特拉维夫1月18日 （记者 Dan Williams） - 以色列国防军总参谋长加迪·艾森科特（Gadi Eizenkot）周一称，“伊斯兰国”在叙利亚战场遭遇挫败，这令该组织或其盟友对以色列和约旦发动袭击的可能性上升。
“伊斯兰国”在专心巩固其在叙利亚和伊拉克占领区的同时，近几个月还加强了在境外的攻击活动，并对以色列等目标公开发出袭击威胁。
艾森科特称，由于去年俄罗斯介入帮助叙利亚总统阿萨德，“伊斯兰国”的推进在很大程度上受到遏制。
艾森科特称，叙利亚南部与以色列和约旦相邻的边境地区是例外。
“在我看来，对IS作战的胜利增加了他们调转枪口对付我们和约旦的可能性，”他在特拉维夫大学国际安全研究学院主办的会议上表示。
“伊斯兰国”在叙利亚西南边境地区的势力不强，但该地区多个伊斯兰武装力量中的一支--“耶尔穆克烈士旅”（Yarmouk Martyrs' Brigade）被其对手认为与“伊斯兰国”有关联。
据信“伊斯兰国”领导人巴格达迪三周前在社交媒体发布录音警告称，以色列是一个袭击目标。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。