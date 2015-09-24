俄以设立协调小组 欲避免两军在叙利亚发生意外交火

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透耶路撒冷9月24日 - 以色列一名军官周四称，以色列与俄罗斯设立了一个协调小组，以避免双方军队在叙利亚意外交火，小组将由两国武装部队副司令率领，并将于10月5日召开首次会议。
以色列总理内塔尼亚胡与俄罗斯总统普京周一同意设立协调小组。俄罗斯近期加强了对叙利亚总统阿萨德的军事支持。
以色列担忧俄罗斯在叙利亚的军事部署有可能与以色列在叙利亚的军事行动产生冲突。
以色列战机有时会攻击叙利亚，以阻止叙利亚向黎巴嫩支持阿萨德的民兵组织输送由俄罗斯或者伊朗提供的先进武器。
一位要求匿名的以色列军官向路透表示，协调小组的会议将聚焦于双方在叙利亚的空中行动和“电磁协调”。
“电磁协调”似乎指的是双方同意不干扰对方的无线电通讯或者雷达追踪系统，并找出在战斗激烈阶段发生任何意外遭遇前识别对方军队的方法。
该军官称，两国亦将协调在地中海上的军事行动。
俄罗斯官员没有立即评论。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。