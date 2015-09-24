俄以设立协调小组 欲避免两军在叙利亚发生意外交火

路透耶路撒冷9月24日 - 以色列一名军官周四称，以色列与俄罗斯设立了一个协调小组，以避免双方军队在叙利亚意外交火，小组将由两国武装部队副司令率领，并将于10月5日召开首次会议。

以色列总理内塔尼亚胡与俄罗斯总统普京周一同意设立协调小组。俄罗斯近期加强了对叙利亚总统阿萨德的军事支持。

以色列担忧俄罗斯在叙利亚的军事部署有可能与以色列在叙利亚的军事行动产生冲突。

以色列战机有时会攻击叙利亚，以阻止叙利亚向黎巴嫩支持阿萨德的民兵组织输送由俄罗斯或者伊朗提供的先进武器。

一位要求匿名的以色列军官向路透表示，协调小组的会议将聚焦于双方在叙利亚的空中行动和“电磁协调”。

“电磁协调”似乎指的是双方同意不干扰对方的无线电通讯或者雷达追踪系统，并找出在战斗激烈阶段发生任何意外遭遇前识别对方军队的方法。

该军官称，两国亦将协调在地中海上的军事行动。

俄罗斯官员没有立即评论。（完）