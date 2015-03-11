“伊斯兰国”武装视频显示一名“以色列间谍”被枪杀

路透贝鲁特3月10日 - “伊斯兰国”武装分子周二发布在网上的一段视频显示，一名少年枪杀了一个名叫默罕穆德·穆沙拉姆（Muhammad Musallam）的以色列籍阿拉伯男子。“伊斯兰国”称，该男子报名参加圣战，以便为以色列情报机构从事情报活动。

这段由“伊斯兰国”媒体机构Furqan发布的视频显示，19岁的穆沙拉姆身穿橙色衣服，坐在一间屋子中，述说着他是如何被以色列情报机构摩萨德（Mossad）招募并进行培训的情况。他称，他的父亲和兄长给予了他鼓励。

随后视频显示，穆沙拉姆被押到一片空地，一名少年朝其头部开枪。一名操着法国口音的年长武装分子称，该少年是“哈里发之子”之一。

路透无法立即对视频的真实性予以证实。

以色列安全官员称，他们知道相关视频一事，但无法证实其真实性。

这段长达13分钟的视频显示，穆沙拉姆跪在地上，身穿军装、拿着手枪的少年朝着穆沙拉姆的前额开了一枪，然后又朝着穆沙拉姆的身体开了三枪。

穆沙拉姆在视频中称，他潜入“伊斯兰国”，以向以色列报告“伊斯兰国”武器、基地及参与该组织的巴勒斯坦人员情况。

以色列一位安全官员曾称，穆沙拉姆去年10月前往叙利亚参加了“伊斯兰国”的战斗。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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