安倍称同国际社会合作是打击恐怖主义的唯一办法（更新版）

代表韩国大型财团的企业协会称将与新总统一道创造就业
路透首尔5月10日 - 代表韩国最大公司的企业协会周三表示，它们将与新总统文在寅在创造就业和加大投资方面合作，改正“过去的错误。”
路透东京2月2日 - 路透东京2月2日（记者 Linda Sieg/Antoni Slodkowski） - 日本首相安倍晋三周一称，希望讨论日本军方在海外救援日本公民的可能性。一天前“伊斯兰国”武装分子称，他们已经将日本记者后藤健二（Kenji Goto）斩首。
安倍重申对武装分子的指责，并称日本作为全球打击恐怖主义的一份子，将坚定地致力于履行其职责。安倍还称日本需要拥有保护其公民的能力。
“保护日本公民的安全是政府的责任，而我是责任最大的人，”安倍对议会一个委员会说道，并称他希望讨论救援处于危险中的日本国民的框架。
安倍周日誓言加强日本对中东的人道主义救援。
安倍还称，受限于二战后的和平宪法，日本无法参与美国领导的对“伊斯兰国”空袭，也不能提供后勤支持。（完）
编译：李富强 发稿：王琛路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
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