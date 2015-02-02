安倍称同国际社会合作是打击恐怖主义的唯一办法（更新版）

安倍重申对武装分子的指责，并称日本作为全球打击恐怖主义的一份子，将坚定地致力于履行其职责。安倍还称日本需要拥有保护其公民的能力。

“保护日本公民的安全是政府的责任，而我是责任最大的人，”安倍对议会一个委员会说道，并称他希望讨论救援处于危险中的日本国民的框架。