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亚洲 | 2015年 2月 2日 星期一 09:40 BJT

安倍称同国际社会合作是打击恐怖主义的唯一办法

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京2月2日 - 日本首相安倍晋三周一称，同国际社会合作并加强确保日本民众安全的机制，是打击恐怖主义的唯一办法。

“伊斯兰国”一天前称，他们已经将第二名日本人质后藤健二（Kenji Goto）斩首。

安倍对记者称，作为全球打击恐怖主义的一份子，日本坚定地致力于履行其职责。

“如果我们因为害怕恐怖分子而不合作，那就正中这些卑劣恐怖分子的下怀，”安倍说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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