日本谴责伊斯兰国杀害人质行径 要求释放另一名人质

四分之一法国选民将在周日总统决选时弃权--民调
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。
路透东京1月25日（记者 Linda Sieg/Kiyoshi Takenaka） - 日本首相安倍晋三周日称伊斯兰国杀害一名日本人质是“无法容忍的”行为，并再次要求该组织释放另一名人质。
安倍晋三在日本放送协会(NHK)发表公开讲话时称，周六出现的显示汤川遥菜(Haruna Yukawa)似已被砍头的录音和图像很可能是真实的。
他还呼吁立即释放另一名日本人质，即战地记者后藤健二(KenjiGoto)，并表示拯救后藤健二是首要任务。
但安倍晋三重申日本不会屈服于恐怖主义。
“这种恐怖主义行径是非常残暴和令人无法容忍的，只会让我感到强烈的愤怒，”安倍晋三称。“我再次强烈要求不得伤害后藤健二，并立即释放他。”
人质危机的升级对安倍构成考验。伊斯兰国武装周二发布一段视频，画面显示汤川遥菜和后藤健二跪着，旁边有一位蒙着脸、手持长刀的男子，后者索要2亿美元赎金。支付赎金的最后期限截止于上周五。
在最新出现的录音文件中，后藤健二称汤川遥菜已经“在伊斯兰国的土地上被屠杀”。但后藤健二表示，日本政府能够通过约旦方面来拯救他。安倍在本周稍早在约旦设立办公室，协调政府对人质状况的反应。
后藤健二称，武装分子提出拿他交换在约旦遭扣押的伊拉克人Sajida al-Rishawi，并已经放弃了赎金要求。
安倍晋三对日本放送协会称，日本无意加入美国领导的针对伊斯兰国的军事行动，但是希望继续提供人道主义援助。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
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