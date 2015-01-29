录音信息称日本人质后藤健二的生命只剩24小时

路透安曼/东京1月29日（记者 Suleiman Al-Khalidi/Linda Sieg） - 一段据称出自日本人质后藤健二（Kenji Goto）的录音称，如果约旦不在周四日落前释放伊拉克女囚犯Sajida al-Rishawi，被“伊斯兰国”扣押的约旦空军飞行员Muath al-Kasaesbeh将会被处决。

后藤健二在这段录音中称，如果al-Rishawi未被释放，他本人会在24小时内遇害。这段信息似乎推迟了之前在周二设定的最后期限。

这段录音是在周四凌晨发布在YouTube上的，路透无法对其真实性进行核实。日本首相安倍晋三对国会的一个小组称，政府正在对录音进行分析。

“我是后藤健二，这是我按要求发送给你们的语音信息。如果（约旦）不准备在（伊拉克）摩苏尔时间1月29日（周四）日落前用Sajida al-Rishawi来交换我的性命，约旦飞行员Muath al-Kasaesbeh会立即被杀，”这段录音称。

约旦周三表示，该国没有得到al-Kasaesbeh人身安全的保证，只有在此人获释的情况下，该国才会继续囚犯交换计划。

上述录音信息暗示al-Kasaesbeh并非囚犯交换协议的一部分，表明任何交换都将在后藤健二与al-Rishawi之间进行。

约旦政府官员没有对此立即置评。该国一名安全官员称，相关机构正在设法核实录音的真实性，同时也在与日本方面进行协调。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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