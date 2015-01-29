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路透中文国际短讯 | 2015年 1月 29日 星期四 13:42 BJT

录音信息称日本人质后藤健二的生命只剩24小时

一段据称是来自日本人质后藤健二（Kenji Goto）的录音称，如果约旦不在周四日落前释放伊拉克女囚犯Sajida al-Rishawi，遭“伊斯兰国”扣押的约旦空军飞行员Muath al-Kasaesbeh将会被处决，而后藤健二本人也会在24小时内被杀。路透
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