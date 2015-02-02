“伊斯兰国”称已斩首第二名日本人质

代表韩国大型财团的企业协会称将与新总统一道创造就业
路透首尔5月10日 - 代表韩国最大公司的企业协会周三表示，它们将与新总统文在寅在创造就业和加大投资方面合作，改正“过去的错误。”
路透东京2月1日（记者 Kiyoshi Takenaka/Nobuhiro Kubo） - “伊斯兰国”称已斩首另一名日本人质后藤健二（Kenji Goto），这促使日本首相安倍晋三承诺加大对中东的人道主义援助，同时誓言要将杀害日本人质的凶犯绳之以法。
“我对这种极其残忍且卑劣的恐怖主义行径深恶痛绝，”神色凝重的安倍周日凌晨在内阁紧急会议上说道。不久之前有视频显示后藤健二被斩首。
“伊斯兰国”发布的视频显示，一名蒙面男子手拿着刀架在后藤健二的脖子上，随后的画面显示有一具尸体上放着一颗人头。日本防卫大臣中谷元称视频似乎是真的。
就在一周前，有视频显示另一名日本人质汤川遥菜（Haruna Yukawa）被斩首。
“我永远不会饶恕这些恐怖分子，”安倍说。“日本将与国际社会合作，将那些此事的负责人绳之以法。日本绝不会向恐怖主义屈服。”
两周前，“伊斯兰国”首次威胁要杀害上述两名日本人质时，他们称安倍承诺向打击该组织的国家援助2亿美元是其采取这一行动的理由。
安倍周日承诺日本会增加对中东的粮食、药品及其他人道主义援助。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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