约旦处死两名伊拉克武装分子 以报复约旦飞行员被烧死

路透安曼2月4日（记者 Suleiman Al-Khalidi） - 约旦一名安全消息人士和官方电视台称，在“伊斯兰国”武装公布将约旦飞行员Muath al-Kasaesbeh活活烧死的录像数小时后，约旦周三将被关押的伊拉克女囚犯Sajida al-Rishawi以绞刑处死。

“伊斯兰国”武装分子曾要求释放al-Rishawi，作为交换条件他们将释放日本人质后藤健二（Kenji Goto）。后藤健二近日已被“伊斯兰国”斩首。

为报复约旦飞行员al-Kasaesbeh被烧死，约旦当局还处死了另一名基地组织高级成员Ziyad Karboli。Karboli因在过去十年中策划针对约旦的袭击活动被判处死刑。

Al-Rishawi因在2005年参与自杀式炸弹袭击被判处死刑，那次袭击造成60人死亡，是约旦历史上遭遇的伊斯兰分子发动的最严重自杀式袭击。

上述安全消息人士透露，Karboli在黎明时分也被处决。Karboli是一名伊拉克基地组织成员，2008年因杀害一名约旦人被判刑。该安全消息人士拒绝透露身份。（完）

编译：程芳 发稿：王燕焜

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