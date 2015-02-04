约旦处死两名伊拉克武装分子 以报复约旦飞行员被烧死

约旦一名安全消息人士和官方电视台称，在“伊斯兰国”武装公布将约旦飞行员Muath al-Kasaesbeh活活烧死的录像数小时后，约旦周三将被关押的伊拉克女囚犯Sajida al-Rishawi以绞刑处死。约旦当局还处死了另一名基地组织高级成员Ziyad Karboli。路透