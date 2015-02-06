约旦战机轰炸“伊斯兰国”目标 报复飞行员被杀

路透安曼2月5日（记者 Suleiman Al-Khalidi） - 约旦战斗机周四对叙利亚境内的“伊斯兰国”武装目标进行了猛烈轰炸，战斗机群随后飞过遭“伊斯兰国”杀害的飞行员的家乡致意，约旦国王阿卜杜拉二世向这位遇难飞行员的家人表示慰问。

约旦军方发表声明称，数十架战机参与了此次轰炸行动，摧毁了“伊斯兰国”武装的军火库和训练营。

目击者偶然听到了阿卜杜拉二世国王向罹难飞行员的父亲说，战斗机从“伊斯兰国”武装控制的拉卡（Raqqa）返回。一位安全事务消息人士告诉路透，约旦方面的空袭攻击了叙利亚东部省份代尔祖尔（Deir al-Zor）以及罗卡市附近的目标。

“这只是我们对野蛮杀害我们英勇的年轻飞行员的恐怖行径进行报复的开始，但不是我们打击恐怖主义与极端主义的行动的开始，”约旦外交大臣纳赛尔·朱达（Nasser Judeh）周四稍晚接受CNN采访时说。

“我们将倾尽所有惩罚他们（伊斯兰国），”朱达称。

约旦国家电视台称，军事指挥官在行动后向国王阿卜杜拉二世汇报了打击细节。国王已经誓言要对飞行员Muath al-Kasaesbeh被“伊斯兰国”残忍杀害一事进行报复，命令指挥官们准备在美国为首的联合打击“伊斯兰国”的行动中作出更多军事贡献。（完）

编译：王燕焜 发稿：王琛

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