美国打击“伊斯兰国”寻求中国等亚洲国家支持

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿/雅加达10月16日 - 美国和亚洲国家官员称，美国国务卿克里将寻求获得中国以及东南亚主要穆斯林国家印尼和马来西亚的合作，共同对抗“伊斯兰国”并阻止外籍武装分子加入该军事组织。

中国外交人士称，国务委员杨洁篪周五和周六预计将到访克里的家乡波士顿。克里随后将访问印尼，准备参加该国新当选总统佐科·维多多（Joko Widodo）周一举行的就职仪式。印尼是伊斯兰国家中的第一人口大国。

克里出访印尼的意义体现在几个方面。印尼是经济增长快速的温和的伊斯兰国家，又是东南亚最大的经济体，在该地区具有很大的影响力。东南亚国家已经有越来越多的武装分子离开，奔赴叙利亚加入“伊斯兰国”。

一名美国政府资深官员称，克里与印尼高层领导人的会谈将聚焦与印尼新一届政府建立关系，并探讨阻止武装分子从印尼和马来西亚去海外参战。

克里在雅加达还将会晤马来西亚总理纳吉布。马来西亚外长称，双方将探讨对抗“伊斯兰国”的全球合作事宜。

澳大利亚、新加坡和泰国的总理均表示将参加佐科的就职仪式。英国首相卡梅伦和其他多国领导人也接到印尼方面的邀请，但还没有确认将出席上述仪式。

熟悉美国政府思路的分析人士称，在波士顿会见杨洁篪以及在雅加达会见印尼官员时，克里预计将探讨扩大情报合作，包括追踪武装分子的动向和资金来源。

美军太平洋司令部司令、海军上将洛克利尔(Samuel Locklear)曾表示，从印度到太平洋地区的多个国家的约1,000名武装分子可能在叙利亚或伊拉克加入了“伊斯兰国”。（完）