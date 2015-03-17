阿萨德称希望克里拿出行动 而不是只发表言论

路透贝鲁特3月16日 - 叙利亚总统阿萨德周一对美国国务卿克里有关阿萨德应参加叙政治过渡谈判的言论予以否认，称“来自外部的声明我们不关心”。

克里接受CBS采访时没有重申美方关于阿萨德已失去所有合法性、必须下台的立场。“我们最终不得不谈判，”他在被问及美方是否愿与阿萨德谈判时说。

阿萨德在叙利亚国家电视台播放的言论中称：“我们仍在关注各种声明，我们应当等待行动，然后再做决定。”

克里称，美国和其他国家正在探讨重启外交进程以结束叙利亚冲突的方法。

“我们正在推进的事项是让他（阿萨德）来并这么做，为此可能需要用各种方法对其加大施压力度，”克里说。

阿萨德称，国际社会对叙利亚局势态度的任何转变都将是积极的。但他重申，域外国家应当停止支持叙利亚境内的恐怖组织。阿萨德所说的恐怖组织指的是与该国政府军及结盟的民兵作战的叛乱力量。

“关于叙利亚总统前途命运的任何谈判都是为了叙利亚人民，来自外部的所有声明我们都不关心，”他说。（完）

编译：侯雪萍 发稿：王琛

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