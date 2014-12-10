克里呼吁国会在授权打击伊斯兰国上展现灵活性

路透华盛顿12月9日（记者 Lesley Wroughton） - 美国国务卿克里周二称，国会允许美军打击伊斯兰国的任何授权都应该具有灵活性，而不应将战斗局限在伊拉克和叙利亚。

他对参议院一委员会表示，国会授权不应该限制总统奥巴马在打击伊斯兰国武装上进行必要的作战力量部署。

奥巴马政府称，目前对伊斯兰国的空中打击是合法的，是基于2000年代早期国会通过的针对基地组织及其附属组织的授权，以及前总统小布什主政期间的伊拉克战争授权。

不过，克里表示，政府支持将授权进一步扩大至涵盖对伊斯兰国的打击行动。

“我们认为授权使用武力不应该附加地域限制，”克里称。“我们预计不会在伊拉克和叙利亚之外的国家开展行动，但是针对伊斯兰国对美国在其他国家的利益和人员造成威胁的情况，我们不希望该授权限制我们在这些地方在必要时适当动武的能力。”

“我们认为，公开地让伊斯兰国知道在伊拉克和叙利亚之外有他们的避风港将是一个错误，”克里还指出。

奥巴马曾表示美国不会派遣地面部队打击伊斯兰国，但克里表示，国会授权的任何作战权力不应该“事先束缚了总司令或战场指挥官的手脚”。

克里称，“总统的政策非常明确，那就是不会部署美军对伊斯兰国进行地面战斗，这是所在国当地军队的责任。”

克里还表示，尽管美国为首的盟国在伊拉克和叙利亚实施了大约1,050次空袭行动，已经开始对伊斯兰国构成打击，这场战争可能会持续数年。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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