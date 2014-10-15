美俄同意就打击“伊斯兰国”共享情报

路透巴黎10月14日（记者Matt Spetalnick） - 美国国务卿克里与俄罗斯外长拉夫罗夫周二达成一致，美俄将共享与“伊斯兰国”武装有关的情报。尽管两国在乌克兰危机上仍存重大分歧，但如今都非常关注“伊斯兰国”这个共同敌人。

克里在巴黎与拉夫罗夫会谈后表示，尽管美俄两国关系因乌克兰问题跌至冷战后低点，在一些领域存在明显分歧，但“有责任”共同寻找全球问题的解决方法。

克里强调美俄两国在寻求应对“伊斯兰国”方面的共同立场。

“我们都认识到必须摧毁并从根本上打败‘伊斯兰国’，削弱其力量并最终打败他们，”克里在记者会上说道。

“任何有尊严的国家都不会支持‘伊斯兰国’的恐怖罪行，任何文明的国家都不应逃避责任，而应当为消灭该组织尽一份努力。”

克里表示，美国和俄罗斯已同意“就‘伊斯兰国’及该中东地区的其它恐怖主义挑战加强情报合作。”他还称俄罗斯将就是否向伊拉克派兵及提供军事培训进行研究。

但是，克里未透露俄罗斯是否将参与美国为首的国际联盟。近年来由于美俄关系恶化，两国的情报合作也倍受影响。

俄罗斯此前明确表示怀疑美国打击‘伊斯兰国’是为了铲除叙利亚总统阿萨德，并称美国空袭须获得叙利亚政府及联合国批准。美国方面对此予以否认。（完）

编译：王琛 发稿：王燕焜

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